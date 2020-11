Mathias AUVRAY

Je suis chef de projet capable de travailler sur différents projets d'instrumentation en France comme à l'étranger.

Je parle anglais, portugais et espagnol et sais m'adapter aux situations locales. Je suis quelqu'un de persévérant, sociable et diplômate.

Depuis 2014, je suis responsable d'un ensemble de projets d'un chiffre d'affaire annuel de 500 k €. Je dois organiser les plannings, assurer la relation client, gérer les équipes, mettre en place toutes les mesures sécurités, dégager de la marge et travailler dans une volonté d'amélioration permanente.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Monitoring

Management

Qualité

Maintenance

Rigueur

Ouverture d'esprit

Motivation