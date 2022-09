Mathias GALLARDO

Intéressé par la vision par ordinateur et l'apprentissage profond, je souhaite affiner mes compétences et relever de véritables challenges techniques. C'est pourquoi, je me suis lancé dans un doctorat au sein de l'équipe d'EnCoV (Endoscopy and Computer Vision, ex-ALCoV), sous la supervision de Toby Collins et du Prof. Adrien Bartoli (http://igt.ip.uca.fr/ ~ab/). Durant cette thèse, j'ai travaillé sur plusieurs problèmes de reconstruction 3D d'objets déformables et eu la possibiloté d'étudier d'autres problèmes de vision par ordinateur et d'apprentissage profond.



A partir de Mars 2019, je travaillerai sur des problématiques d'imagerie médicale au sein du centre ARTORG (http://www.artorg.unibe.ch ) situé à Berne, Suisse, sous la supervision du Dr. Raphael Sznitman (https://sites.google.com/site/sznitr/ ).



Pour plus de détails sur mes travaux : https://mathiasgallardo.github.io/



Mes compétences :

Programmation

Social

Électronique

Organisé

Gestion de projet

Automatique