Mathieu ANGEBAULT

Ma licence professionnelle chargé d'affaires génie climatique s'étant terminé en juin

dernier, je suis à la recherche d'un emploi.



Mes différentes formations m'ont permis d'obtenir de solide connaissances tant au

niveau calcul qu'au niveau technique. Ces formations étant générales dans le domaine climatique, je

suis à l'aise aussi bien en chauffage, qu'en froid, qu'en ventilation, qu'en acoustique, etc. Lors de ma

dernière année, je devais réaliser, avec d'autres camarades, des projets concernant une école

primaire ainsi qu'un restaurant. Nous devions étudier les contraintes du projet, savoir quels

équipements de chauffage et de climatisation nous devions installer, en faire le schéma, etc. Ces

projets nous ont permis de nous rapprocher du monde de la vie active.



Les stages que j'ai réalisé, m'ont permis de découvrir plusieurs points importants, qu'il

faut savoir suivre dans le monde du travail. Tout d'abord, il faut savoir travailler en équipe et

s'adapter à elle le plus rapidement possible. Cela demande une excellente communication et entente

entre chaque poste (chargés d'affaires, commerciaux, techniciens, etc.). Ensuite, il faut savoir

respecter les délais. Sans se respect, la clientèle sera mécontent du travail fournis. Enfin, il faut

s'assurer que les normes soient bien respectées tant en partie calcul, qu'en partie technique ou qu’en

partie administrative. La



Mes compétences :

CATIA

AutoCAD

Ansys