Mathieu BRAVO

Diplômé en 2007, j’ai acquis en travaillant pour différents clients au sein des sociétés Assystem et Sogeti High Tech un certain nombre de compétences orientées dans la gestion de production telles que :



Amélioration de l’ordonnancement,

Diminution des stock/encours,

Diminution du lead time,

Equilibrage de postes,

Dimensionnement d’un atelier en fonction d’une cadence,

Amélioration des postes,

Optimisation de l’implantation,

Etude de l’efficacité et du retour sur investissement lors de l’achat de nouveaux moyens,

Fiabilisation/stabilisation de la production (Diminution des aléas, maintenance préventive…)



Mes compétences :

suivi de production

ingénieur

ordonnancement

logistique

maintenance

production industrielle