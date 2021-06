Frédéric GUYET

Mon profil:

Responsable de Service

Manager de proximité

Pilote du changement

Ingénieur en mécanique.



Ma formation initiale :

Mécanique générale,

Résistance des matériaux et calculs de structure,

Maîtrise de logiciels de CAO



Mes compétences techniques:

Gestion et pilotage de projets

Gestion de budget (1.3M€)

Conduite du changement

Management





Autres compétences:

Anglais (TOEIC-- > 810 points)

Allemand (ZD-- > Mention bien)

Adaptabilité et souplesse

Travail en équipe

Polyvalence



Mes compétences :

Mécanique

Management

Coordination de projets

Gestion budgétaire

Ingénierie