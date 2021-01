Déployer et optimiser les process Achats au sein de la Direction de la Supply Chain.

- Déploiement Bonne Pratique Distribution

- Piloter AO Stockage et Distribution à l'international

- Renforcer le lien Pharma - achats - fournisseurs.

- définition et suivi KPI

- mise en place de la RSE



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet