Mathieu BRUJON

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des compétences de gestion de projet et gestion d'équipe sur des projets d'envergure internationales.

Depuis 2011 j'implémente les applications Ennov (GED, Gestion des processus métier) chez nos clients (Industrie pharmaceutique, Energie, Transport, Chimie, Santé) avec chacun ses propres problématiques (uniformisation des pratiques, centralisation de l'information, mutli-langues, multi-sites, ...). Gestion des délais, des personnes, des imprévus, définition et suivi des risques et indicateurs projets, comité de pilotage, reporting, composent mon quotidien avec pour seul objectif, la satisfaction client.



Pour finir, voici mes 3 domaines d'épanouissement :

ASSOCIATIF : Président, Trésorier, Administrateur, Membre actif

EVENEMENTIEL : Responsable, Organisateur

SPORTS : Entraîneur, Joueur (Rugby, Football)



Mes compétences :

Direction de projet

Bon relationnel

Motivation