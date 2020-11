Mathieu GABAUDAN

Bonjour,

spécialisé dans le conseil en création d'entreprise innovantes, je suis passionné par tout ce qui touche au web. Fort de plusieurs années d'expérience dans la création et le conseil en création d'entreprises innovantes, je suis aussi formateur et consultant pour les startup et les PME.

Passionné par l'information et les médias, nous lançon en 2015 Mycast.mobi la première application qui facilite l'accès à l'information audio.



Curieux de tout, n'hésitez pas à prendre contact pour partager échanger et refaire le monde



Bonne visite



Mes compétences :

Management

Développement web

Startups

Lean management

Business model