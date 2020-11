Mathieu HAGUENAUER

Architecte d'intérieur résidant et exerçant à Paris, j'ai vécu pendant 3 ans à Montréal (Canada), dès l'obtention de mon diplôme des Arts Décos.



Auparavant, J'ai travaillé sur différents projets en France et à l'étranger dans divers agences puis chez Andrée Putman. Durant ces quelques mois passés dans le domaine du luxe, j'ai pu me familiariser avec les notions d'image de marque et de style distinctif.



Désireux de découvrir l'Amérique du Nord, j' ai appris à performer en technique et en suivi de projet, ainsi qu'à maitriser les normes tant conceptuelles que techniques du nouveau continent.



Mes compétences :

Illustrator

Sketchup

Revit

Photoshop

Office

InDesign et QuarXPress

Autocad

Dessin main levée