Jennifer PLÉE

Mes études post-bac m’ont permis d’acquérir de nombreuses connaissances techniques qui me permettent d’avoir une certaine aisance dans le secteur industriel dans lequel j’évolue en tant que Responsable Marketing Opérationnel (BtoB).



Passionnée de communication et capable de piloter des projets (web)marketing, je capitalise de nombreuses expériences réussites dans le digital et l’e-communication.



Polyvalente, dynamique, curieuse avec un esprit d'équipe et d'initiative.

Mon investissement personnel dans les missions qui m’ont été confiées m’a permis d’être reconnue et appréciée.



J'ai un goût prononcé pour :

- les voyages (découvrir de nouveaux paysages et des nouvelles cultures),

- la cause animal,

- le sport,

- les challenges (de manière générale).



N'hésitez pas à me contacter pour échanger.



Mes compétences :

Pack Office 2007

Solidedge

langage HTML

windows movie maker

FileZilla

Lotus notes

Photoshop

Dreamweaver

Catia v5

SAP Logon

chargée de communication

communication

NTIC