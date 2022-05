Yohann LOUIS

Après une première expérience dans le secteur du e-commerce, j'ai souhaité perfectionner mon côté technique en me formant au développement web.

Ma polyvalence est donc un de mes points forts : gestion de la relation client et des fournisseurs, animation du site internet et des réseaux sociaux, animation marketing, référencement, e-mailing, conduite de projet,…

Je suis également développeur web junior avec notamment une bonne connaissance des langages HTML5 et CSS3. L'ergonomie web, le référencement naturel et payant, les sites e-commerces, sont les autres sujets "web" qui m'intéressent.

Par ailleurs, je suis passionné de sport, notamment de karaté, et de tout ce qui touche au "sport business" et à l'évènementiel sportif.





Mes compétences :

Photoshop CS4

Dreamweaver

HTML

Création de site internet

Word

Excel

Powerpoint

Gestion commerciale

Gestion de stock

Gestion de site Internet

Gestion de la relation client