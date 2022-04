Après des études supérieures informatiques, Jean-François Cailloux assure le management de projets nationaux : Ministère du travail, Santé, Ministère de la recherche,….



Organisateur et créateur, il est l’initiateur, le concepteur et le réalisateur de centres de productions : structure informatique nécessaire à la réalisation et au fonctionnement des applicatifs de gestion des centres d’essais nucléaires en Polynésie ; succursale du Groupe Sligos en République tchèque .



Il gère aussi les centres de production. Il occupe ainsi plusieurs postes de direction informatique et de direction des opérations dans de grandes Entreprises : DirCEN, Sligos/Atos, Cap Gemini, Mc Kesson.



A Cap Gemini, Expert en industrialisation délocalisée (Nearshore et offshore) de projets de développement et maintenance informatiques, il conseille et assiste les clients grands comptes, pour effectuer le meilleur choix qui leur permettra de réduire leurs coûts informatiques de façon significative mais sécurisée.





Aujourd’hui, il met son savoir-faire, notamment dans le recrutement, au service des Entreprises publiques et privées, des SSII et de Conseil.