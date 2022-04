Antoine LAVOINE

Double experience professionnelle autour de la fonction Finance

- 3 ans comme contrôleur de gestion

- 7 ans comme consultant en AMOA sur des projets SI (majorité SAP FICO, Oracle Financials)



Compétences Techniques / Outils :

- Gestion de projet ERP en AMOA : depuis l'expression de besoins jusqu'au support post-démarrage

- Utilisateur expert sur

*Oracle Financials (11i et R12)

*SAP FI-CO (ECC 6)



Compétences Fonctionnelles Finance

- Définition, mise en place et suivi d’indicateurs et tableaux de bords

- Elaboration budgétaire et suivi budgétaire sur l’intégralité du bilan et compte de résultat (ventes, marge, frais généraux, ressources humaines)

- Implémentation de bonnes pratiques métiers

- Définition ou redéfinition de processus

- Animation de réunions avec responsables de départements sur le processus budgétaire

- Audit interne

- Gestion de la qualité (ISO 9001)



- Maitrise courante de la langue anglaise (885 points au TOEIC + nombreux séjours à l'étranger)



- Connaissances sectorielles :

Distribution, Défense, Promotion Immobilière, Médias, Industrie, Santé



Mes compétences :

Oracle E business Suite

Controle de gestion

SAP

Business Analyst

Contrôleur de gestion

Achats

Auditeur interne

Oracle

Audit interne

ERP