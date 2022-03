Mathieu JOUVE

Ingénieur en informatique diplômé de Polytech Paris-Sud, j'ai également suivi un Mastère spécialisé Jeux Vidéo à l'école des Gobelins et à l'ENJMIN DU CNAM.



Mes compétences :

JAVA

SDL

ASM

HTML CSS JavaScript XML XSLT UML SQL

SVG

Intelligence artificielle IA

SVN

PHP

GIT

J2EE

C #

Unity3D

Eclipse

Mac OSX

Windows

Linux

Microsoft office

Xcode

Suite Lotus

Gestion de projet

Génie logiciel

Visual studio

Synthèse d'images Avancée

DirectX11

Level design

Game design

Programmation Moteur

C

Programmation Réseaux

Programmation gameplay

C ++

OpenGL

Shader Programming