Mathieu LEFEBVRE

Dynamique, souriant et volontaire, je vous propose dès aujourd’hui ma candidature pour un éventuel poste au sein de votre entreprise.



Mon parcours professionnel est riche et varié. J’ai essentiellement travaillé dans le milieu du commerce spécialisé (biens et loisirs culturels, décoration, jardin, mode...). J’ai notamment collaboré plusieurs années au sein de l’entreprise Nature & Découvertes où j’ai pu acquérir de bonnes compétences dans la vente active, dans le conseil personnalisé et le management. Les valeurs environnementales de cette enseigne me touchaient tout particulièrement. Plus récemment, j’ai collaboré dans la boutique Bouchara de Rouen afin de perfectionner dans la décoration intérieure et le linge de maison. J’ai ainsi pu faire mes preuves et démontrer mes qualités pour rester en contact avec le milieu professionnel.



Titulaire d'un diplôme de « Manager d’Univers Marchand » (BAC+2), mon attachement au commerce n'est donc pas nouveau. Au cours de mes différentes expériences (plus de 10 ans) j’ai acquis une grande capacité à mettre en valeur les bons produits pour les vendre, à manager de nouvelles équipes et gérer au mieux mes stocks.

Je suis devenu plus polyvalent et de nouvelles responsabilités m’ont été attribuées comme l’ouverture et la fermeture de magasin ou bien le comptage des caisses. J’ai été amené à travailler avec différents vendeurs, managers et directeurs de magasin. J’ai su à chaque fois m’adapter à de nouvelles façons de travailler.



Aujourd’hui je souhaite partager tout ce savoir-faire et cet enrichissement personnel auprès d’un nouveau groupe. Partager mes idées, construire de nouveaux liens, faire grandir une enseigne avec le besoin de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. J'ai prouvé ma détermination et ma motivation en changeant de région dans le passé pour dénicher de nouveaux postes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Management

Conseil

Gestion des commandes

Caisse enregistreuse

Gestion de la relation client

Mise en rayon

Merchandising