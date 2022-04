Jonathan MABADI

Mes compétences:



Diplôme de technicien service en électronique grand public (mention bien, major des majors de promo nationale)



Diplôme de vendeur electrodomestique et multimédia (mention bien, major de promo)





Expériences:



technicien SAV E.LECLERC

Technicien service et antenniste (Dominique CANTEL - 27500+ création de site web pour cette entreprise http://www.cantel-mes.fr )



Vendeur conseil Darty 59

Campus Manager et WebMaster http://www.dartycampus.com



Mes compétences :

Webmaster

Dépannage informatique