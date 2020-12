Mathieu MONIOT

12 années d'expérience dans une industrie de process exigeante (métallurgie, fabrication de composants lourds) en tant que chargé d'affaires, puis chef de projet, et enfin responsable de production. Après une mission dans un grand groupe du ferroviaire, au cœur de la production, une dernière expérience en tant que responsable de production et chargé d'affaires dans une TPE.

J'aspire aujourd'hui à valoriser mes compétences acquises dans une entreprise à taille humaine, en tant que Responsable de Production.



Mes compétences :

SAP ERP

Ordonnancement

Planification

GPAO

Analyse de risque

Relations clients

Gestion de la production

Facteurs Organisationnels et Humains

Animation d'équipe

Gestion de projet

Management