Emmanuel PICCIO

Actuellement, je suis responsable de trois ateliers de production (bobinage, usinage et chaudronnerie soudure). Dans le cadre de mes missions, je manage une vingtaine de personnes pour respecter nos engagements (coûts de fabrication, qualité et délai) et satisfaire les demandes de nos clients.

Homme de terrain, j'agis toujours avec efficacité dans les délais impartis en respectant les cahiers des charges. Je m'implique sans cesse dans le bon rendement des unités qui me sont confiées.

Je porte beaucoup d'attention sur le relationnel, car je pense que le travail en équipe apporte plus que le travail fait par une personne. Il me paraît donc important d'arriver à impliquer le plus grand nombre possible de personne dans la réalisation d'un projet.



Mes compétences :

Management

Mécanique

Gestion de projet

Ingénierie

Usinage

Production industrielle

SAP