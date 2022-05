Mon parcours...



Diplômée d’un BTS en Communication Visuelle de l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré, j'ai d'abord exercé 2 années en tant que Décoratrice d'Intérieur à Paris.

Depuis toujours passionnée par l’architecture d’intérieur, le design et la décoration, mon souhait le plus cher est de les rendre accessibles à tous en y apportant "le truc en plus" pour rendre votre intérieur unique...



En 2008, je crée Divin'iD et me lance dans l'aventure !



A l’écoute de vos désirs mais aussi de vos appréhensions en matière de déco mon but est de vous satisfaire au maximum, de vous faire part de mes idées tout en laissant la porte ouverte sur des solutions et astuces chinées au fil des jours et des tendances…



En bref une déco dans l’air du temps!

Raphaëlle Piccio