Madame, Monsieur,



Vous recherchez un chef de projet, un conducteur de travaux. Je vous fais part de ma candidature pour ce poste.



Fort de vingt années d'expérience professionnelle dans le secteur de l'électricité et de l'automatisme, j'ai développé des compétences dans de nombreux domaines tels que :



- La gestion de projet : au cours desquels, j'ai assuré le chiffrage, la rédaction d'analyse fonctionnelle, la gestion de chantiers et la rédaction de documentation.



- Le management d'équipe, par l'encadrement, le management, la définition d'objectifs et le planning.



- Le contact avec les clients, pour lesquels, j'ai réalisé la conduite de chantier, les réunions, le suivi, la réception, la formation, la maintenance.



- L'autonomie, par la mise au point d'automates avec la supervision associée et la gestion de chantiers, j'ai acquis les connaissances indispensables pour une compréhension aisée et une adaptation rapide lors de mes interventions sur sites.



- En aptitudes de logique et d'organisation, d'élaboration de programmes de régulation, d'automate et de supervision ont été autant d'atouts indispensables à mon évolution.



Restant à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous exposer mes motivations afin de vous prouver l'intérêt d'une future collaboration.



Vous priant d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mathieu RIGOT

RIGOT.Mathieu@gmail.com



Mes compétences :

Gestion => Chiffrages, gestion de projets, rédaction de documentations.

Management => Management d'une équipe, définition d'objectifs, plannings.

Chantiers => Conduite de chantiers, réunions (préparatoire, suivi), suivis (chantiers, sous-traitants), réception, maintenance, formations.

Programmation d'automates => SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC

Programmation d'afficheurs => KEP, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC

Supervision => PC VUE, Topkapi

Bureautiques => Word, Excel, Powerpoint,

Langages => XML, HTML5, CSS (Notions)