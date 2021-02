Mathieu ULRICH

Ingénieur universitaire de Strasbourg, J'ai ensuite obtenu mon doctorat en Chimie Macromoléculaire avec Mention Très Honorable et félicitations du Jury .

J'ai été ingénieur R&D pendant 5 ans, mais j'étais plus attiré par la production. Parlant allemand, de part mes origines alsaciennes, je suis parti travailler en Allemagne comme ingénieur de production, où le titre de "docteur" est bien plus reconnu qu'en France... Je suis revenu travailler dans les Vosges pour la même société allemande. Enfin reconnu par mes pairs en France, j'ai pu évoluer dans différentes sociétés, jusqu'à diriger un centre de profit en Alsace et finalement une usine complète dans la Mayenne en tant que Directeur Technique.

Je suis devenu un spécialiste des polymères et principalement de lextrusion, textiles techniques et des composites (nids dabeilles).

Jai une expertise dans la fabrication de menuiseries PVC et aluminium au sens large : fenêtres, portes, portails, clôtures

Je suis actuellement Responsable d'Exploitation dans le domaine du recyclage des produits D3E.



Je suis à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Management opérationnel

Lean management

Polymères

Production industrielle

Direction de centre de profits

Direction de projet

Extrusion

Menuiseries industrielles

Direction technique

Apprentissage