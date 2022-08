Ingenieur Web de formation, je minteresse plus particulierement aux aspects UX/UI et aux systemes d'information geographique. J'aime evoluer dans un environnement stimulant, en interaction avec l'utilisateur, pour comprendre et repondre au mieux a son besoin.



Mes compétences :

Agilité

Gestion de projet

Ergonomie

JavaScript

Geoserver

OpenLayers

PHP

ArcGIS

PostGIS

SQL

Java

Bootstrap

UX/UI

Responsive Design

Leaflet