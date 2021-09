Dynamique et réactive, j'apprécie le travail d'équipe et les challenges.



Chargée de communication retail chez Yves Rocher durant 2 ans, je recherche aujourd'hui un poste m'offrant la diversité des dossiers que j'ai pu gérer en agence de publicité et l'expertise que j'ai su développer durant mon dernier contrat.



A l'écoute des opportunités dans la région nantaise, je serai disponible dès septembre 2018.



Mes compétences :

Publicité

Réactivité

Marketing

Communication

Adobe Photoshop

Web