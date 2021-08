Mathilde BONNAILLIE

J’ai suivi une double formation art et design aux Beaux arts de Dijon avant de me spécialiser en design d’espace. J’ai toujours aimé les espaces à échelle humaine, l’esprit d’un lieu, les objets et le mobilier.

A l’issue de ma quatrième année, j’ai effectué un stage de 11 mois dans une agence de communication globale et événementielle. J’ai découvert le fonctionnement d’une entreprise, ainsi qu’une large palette de projets et de secteurs d’applications.



J’ai eu l’occasion de travailler sur des projets d’aménagements et de conception d’espace, notamment " La Maison du Père Noël " et "Les Ateliers du Père Noël" de RoseBasilic en région parisienne qui a accueilli 78 000 visiteurs.



Enrichie d'une formation professionnelle en architecture intérieur, je suis maintenant en poste à L'Atelier Franchini. Une menuiserie, ébénisterie qui a développer ses activités autour de l'agencement et la décoration interieur.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Rhinoceros

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Sketch up

Autocad

Artlantis

ArchiCAD