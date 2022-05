Mathilde LOCATELLI

Bonjour,



Au fil de cette page, je vous invite à découvrir mon parcours universitaire et professionnel.



Récemment diplômée d'un master 2 en Marketing spécialisation Vente et Distribution, je travail maintenant au sein de l'entreprise Saveurs MOLÉCULE-R en tant que représentante des ventes.

Cette expérience est des plus enrichissante, notamment dû à la diversité des situations auxquelles je suis confrontée au quotidien. Cela me permet de développer mes compétences en vente mais aussi en communication et en langues.



À la fin de mon cursus scolaire, grâce à mon stage au sein du groupe Géant Casino, j’ai pu appuyer mes connaissances des canaux de distribution et m’initier au métier de manager, notamment en participant à la réorganisation d’un rayon.



Mes études ont principalement été orientée Marketing et commerce, celles-ci m’ont permis d’acquérir de bonnes connaissances du marketing mix produits et service ainsi que des techniques de vente.

J’ai eu l’opportunité de suivre un cursus commercial en France et au Royaume-Uni, ainsi je suis capable de parler un anglais courant.

-------------------

Compétences:

- Vente: Maîtrise du processus de vente (prospection, négociation et conclusion d'entente)

- Management et travail d’équipe : stage de six mois effectué chez Géant Casino en tant que manager commercial du rayon maison.

- Maîtrise de l’anglais : une année passée en Ecosse avec la découverte d'une nouvelle culture.

- Expériences dans les domaines du marketing, du management et de la vente.

- Une formation complète dans les métiers du marketing principalement mais aussi de la vente et plus spécialement dans le domaine de la grande distribution.