Mathilde LORTHIOS

J'aime gérer des projets (élaboration, mise en place, suivi) nécessitant des qualités d’analyse, de rigueur et de coordination visant la satisfaction client dans le Marketing, la Communication et la Logistique.



Mon savoir-faire consiste à analyser, élaborer, planifier, budgétiser, coordonner et motiver les différents intervenants d’un projet (collaborateurs, fournisseurs, autres services, points de vente…) pour transformer ces projets en actions opérationnelles.



Les compétences dont je fais preuve sont : la polyvalence, la rigueur, le sens de l’organisation et du relationnel, l’esprit d’analyse et de synthèse, l’aisance avec les chiffres et la logique ainsi qu’une bonne connaissance de la distribution dans un environnement B to B et B to C.



Je travaille depuis 14 ans dans le marketing et la communication au sein de différentes enseignes de distribution de matériaux de construction (Gedimat, la Plateforme du Bâtiment, Point P, Saint-Gobain Distribution).



Mes compétences :

Bâtiment

Bricolage

Chef de projet

Communication

Construction

Coordination

Distribution

Implantation

Marketing

Marketing opérationnel

matériaux

Matériaux de construction

Modélisation

Négoce

Planification