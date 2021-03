Myriam MULLER

(A la suite de la cessation d activité de mes parents, j'ai décidé de reprendre une vigne à mon compte, ayant déjà un emploi à temps plein dans un autre domaine d'activité cela me convient parfaitement. En attendant que mes parents ne soient plus exploitants, j'ai vendu mon raisin à un négociant, puis ayant fais l'acquisition d'une partie de leur materiel et d'un local de stockage, je me suis lancée! Cette année, c'est ma deuxieme récolte vinifiée. Ma parcelle étant petite (- de 5 ouvrées,19 ares), je prends le temps de faire au mieux pour un maximum de qualité. Je m'occupe de tout, du travail de la vigne à la vente du vin, je me fais aidée par mon père qui me prodigue d'excellents conseils pour la vinification et que pour certains travaux c'est plus facile d'être deux, et j'ai négocié les traitements avec un viticulteur qui a le même souci de qualite que moi.

Je suis tres active, en formation à temps plein pour devenir comptable assitante, mon activite viticole, mes enfants que j'eleve seule, un ami qui est lui viticulteur sur 13hares que j'aide les fins de semaine pour recevoir les clients, faire des degustations, faire des salons ou des degustations privees chez des clients qui nous convient. J'aime faire ce qui me plais, quoi qu'on me demande, je le fais avec plaisir, même s il m'en coûte, mais on ne me donne pas d'ordre. Je suis têtue mais pas butée, je suis ouverte à toute discussion argumentee, je suis obstinee, j'aime faire un travail de qualite même si ça prend plus de temps dans ce cas je prends sur moi, et je suis rationnelle, et j'aime l'efficacite. Pour finir, la vie est trop courte pour se prendre au serieux, la seule chose serieuse est le travail que l'on effectue!!...)

2010:

Suite à une OPA internationnale (!), j'ai dû céder ma parcelle à mon compagnon, c'était le plus simple d'un point de vue légal et pratique. De cette fusion est née une petite puce, âgée de 11 ans maintenant.

Quant à moi, je suis chargée de tout l'administratif, la comptabilité, l'informatique, l'accueil de la clientèle . Je vous invite à venir déguster notre production (avec modération) et je suis à votre disposition pour vous faire visiter nos modestes caves ainsi que pour vous renseigner sur nos modes d'élaboration et autres.

J'avais un projet de longue date, et la situation sanitaire a accéléré le processus, nous avons créé un site internet marchand (www.rapet-fetf.com) afin de satisfaire notre clientèle habituée et les nouveaux clients qui ne pouvaient pas se déplacer. Nous commençons à être en rupture de stock sur plusieurs appellations, mais il en reste encore un peu. Bonne visite!



