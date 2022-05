Mathilde LOUHICHI

Après 7 ans en tant qu'infographiste, je me suis reconvertie en gestionnaire de paie pour démarrer une carrière dans un domaine plus dynamique sur le marché du travail. Organisée et minutieuse, je suis à la recherche d'un poste long terme en gestion de la paie. M'adaptant facilement, je fais actuellement mes armes dans un cabinet d'expertise comptable pour avoir une expérience variée et multi-conventions collectives, pour être opérationnelle rapidement dans votre entreprise.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

CSS

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cegid