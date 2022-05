Mathilde LOZAY

Diplômée en Ressources Humaines, j'ai pu mettre en application différentes pratiques RH au sein de la société Manpower et par le biais de missions temporaires (recrutement, formation, administration du personnel... notamment dans le secteur du BTP).



Ouverte d'esprit, déterminée et rigoureuse, je souhaite aujourd'hui m'investir dans une fonction en lien avec les Ressources Humaines, secteur d'activité dans lequel je souhaite me perfectionner davantage et continuer d'évoluer.



Je reste bien sur à disposition pour plus d'informations ; n'hésitez pas à prendre contact par ce réseau ou par mail.



Bonne visite !



Mes compétences :

Relances d'impayés

Renseignement commercial

Administration du personnel

Bâtiment et Travaux Publics

Formation professionnelle

Recrutement

Ressources Humaines

Formation

Facturation

Traitement de reclamation

Controle des paies

Droit du travail

Institutions représentatives du personnel

Assistanat comptable

Sourcing

Veille RH

Utilisation de l'outil informatique

Entretien professionnel

Gestion de planning

Gestion de la paie