Mathilde LYON-CAEN

Mes compétences développées :



gestion de projets : développement, gestion administrative et financière

Animation d'ateliers, de réunions, de tables rondes

Demande et suivi de subvention

Aide et suivi de porteurs de projets

développement de Système d'Information Géographie (SIG)

Audits et veille en marketing touristique

Mise en place et régie d'événementiel sportif et culturel

Recherche de financement

Enquêtes de terrain

Gestion d'équipe / Travail en équipe

Projet de développement urbain

Inventaire architectural



Mes compétences :

Développement local

Animation d'équipe

Système d'information géographique

Audit touristique

Animation de réunions

Enquêtes de terrain

Note de synthèse

Communication événementielle