Mathilde MAHIEU

Responsable d'un verger en pommes et poires ainsi que de fraises de pleine terre et cerises avec mon père et mon frère.



Responsable principale de la partie commerce local et vente aux écoles.

Suivi cultural (traitements, fertilisation, ...) en utilisant la lutte intégrée, taille de nov à mars, triage (contrôle) pour le commerce belge et international, cueillette (gestion de 50 personnes), commercialisation des fruits, gestion du personnel, administration (facturation, déclaration personnel...)...



Mes compétences :

Administratif

Esprit d'initiative

Initiative

Sérieuse