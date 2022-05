A travers mes différentes expériences professionnelles et formations dans le domaine de l’éducation spécialisée et celui du développement social local, j’ai acquis diverses compétences à savoir la méthodologie de conduite et d’évaluation de projet ; la gestion budgétaire et financière de projets ; l’accompagnement des personnes et des gestionnaires de structure ; le travail en partenariat et en réseau.