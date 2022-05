Mathilde MALET

Femme, 25 ans, sportive organisée et dynamique, j'ai le goût du challenge et le sens de l'esprit d'équipe. Avec mon savoir faire au niveau administratif (marketing..) je sais aussi bien gérer le contact client grâce à mon expérience en tant que vendeuse à Intersport pendant 1 an.

Je suis en charge de la formation de mes équipes en bijouteries, du respect des process et des règles mis en place pour une bonne organisation au sein de l'entreprise.

Pratique le volley ball depuis 17 ans au niveau national. L'ambition, ma motivation et mon courage sont aujourd'hui les atouts de ma réussite sportive et professionnelle, jusqu'à aujourd'hui.

Alors n'hésitez pas à me contacter, je suis en poste mais à l'écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Evénementiel

Vente

Organisation d'évènements

Marketing

Logistique

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Merchandising

Conseil clientèle

rétro planning

Restaurants

Global Positioning System