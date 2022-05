Mathilde MARCHAND

Innovasports propose des initiations de découverte aux nouveaux sports (Kin-Ball, Bumball, Poullball, Tchoukball, Speedminton, etc.), de la location de matériels ludiques et sportifs (pour tous les âges, de la piscine à balles, et des parcours d'éveil moteur au trampoline 4m30 et costumes de suros, en passant par les kits de jonglage, d'éveil musical, du code de la route, etc.), ainsi que des formations aux nouveaux sports destinées aux éducateurs/animateurs/enseignants.



