Mathilde MARCOUX

Actuellement en stage au bureau international du magazine "Psychologies", je suis une étudiante dynamique et travailleuse. Du fait de mes expériences internationales, j'ai acquis une grande facilité d'adaptation ainsi qu'une organisation dans mon travail qui me rendent flexible et efficace.



Je recherche actuellement un stage de fin d'études d'une durée de 3 à 6 mois afin d'acquérir une expérience concrète et professionalisante. Le domaine des maisons d'édition et en particulier le travail de promotion et de cession des droits à l'international m'attirent énormément.



Forte de mes connaissances en management de projet et marketing international ainsi que de ma formation littéraire préalable, je recherche un stage qui me permettrait de mettre en pratique mes compétences.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Édition

Gestion de projet

International

Langues

Langues étrangères

Littérature

Management

Management de projet

Projet international