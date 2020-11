Mathilde MARTIN

Après avoir pratiqué au moins 3 métiers différents en sensibilisation à l'environnement et en agriculture biologique, je cherche actuellement un employeurs qui me donnera la chance de m'investir avec dynamisme dans une structure durable et éthique.



Animatrice réseau, et organisatrice d'événements, je souhaite participer à la promotion de structures qui visent à défendre les intérêts de tous.



Ferme Bio, groupements d'agriculteurs, syndicats agricoles, associations qui œuvrent pour l'écologie ou les paysans, boutique bio, je m'adresse à vous tous afin de vous informer que de nouveaux métiers sont à créer pour vous soutenir et vous développer. Je fais partie de cette nouvelles génération qui cherche des voies qui ne sont pas encore crées, mais qui reposent sur un terrain de confiance et de dynamique du consommateur.



Mobile et flexible, je réfléchis à rejoindre le monde des salariés ou créer ma propre entreprise de promotion de systèmes éthiques et fiables.



Mes compétences :

Agronomie

Animation

Communication

Environnement

Recherche