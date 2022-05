Mathilde MASSONNEAU

Diplômée de l'ESC Rennes, spécialité commerce international, je propose mes compétences en terme de gestion des importations et exportations depuis et vers l'Asie et autres régions du monde.

Je suis capable de gérer à la fois les aspects administratifs et logistiques et parle parfaitement l'anglais et maitrise l'espagnol.



Je souhaiterais rencontrer des personnes tavaillant dans le commerce international sur la région clermontoise.



Mes compétences :

Export

Commerce international

Import