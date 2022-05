Mathilde MENARD

Actuellement étudiante en Génie Mécanique à l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE), j'effectue une alternance chez AREVA en tant qu’apprentie ingénieure dans le service calculs et dimensionnement de structures.



Cette expérience me permet d'enrichir ma culture nucléaire et d'apprécier le calcul. Confrontée à la réalité du monde du travail, j’ai acquis de l’autonomie et appris à travailler en équipe sur des projets.



Mon alternance se terminant fin août, je suis à la recherche d'un nouvel emploi dans les domaines de l'aéronautique, de l'automobile ou du nucléaire en tant qu'Ingénieur Conception ou Ingénieur calculs. Je souhaiterais mettre à profit mon dynamisme et toutes les connaissances que j'ai acquises durant mes études.



Mes compétences :

Eurocodes

MATHCAD

Normes ISO

Catia v5

CODAP

Ansys workbench

Ansys

SolidWorks