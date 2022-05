Mathilde MIEL

Compétences managériales

- Pilotage de projets internationaux de la définition du planning à la finalisation des livrables

- Management d’équipe

- Gestion de projet informatique



Compétences techniques

- Maîtrise du cadre de contrôle interne

- Audit de processus/propositions d’amélioration pour une meilleure couverture des risques et une amélioration de l’efficacité opérationnelle

- Bonne connaissance des processus assurantiels



Qualités relationnelles

- Force de proposition et capacité à convaincre

- Capacité d’écoute et adaptation à des interlocuteurs variés

- Analyse et rigueur

- Approche pédagogique

- Travail d’équipe





Mes compétences :

Gestion des risques

Audit

Contrôle interne

Gestion de projet

Management

Solvabilité 2

Conduite du changement