Mathilde MISSLIN-GOURET

Responsable RH généraliste confirmée, je veille au respect des obligations légales et conventionnelles tout en cherchant à améliorer les conditions et l'organisation du travail. Pour cela, j'accompagne :

- le développement des compétences des salariés par l'évaluation, la formation et l'évolution de carrières.

- les managers au quotidien dans la gestion RH des équipes, en leur apportant les outils et les appuis méthodologiques nécessaires et adaptés.

Des contextes difficiles ou de croissance et un bon relationnel m'ont permis d'acquérir une expérience de terrain approfondie.

J'évolue dans des structures dans lesquelles les RH font partie intégrante de la stratégie d'entreprise.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Droit social

Formation professionnelle