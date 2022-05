Sandrine SOGLO VACHER

Motivée et dynamique, voici un résumé de mes compétences professionnelles.



Compétences RH:

Recrutement

Sourcing

Préqualifications téléphoniques

Entretiens de recrutement téléphoniques et en face à face

Affectations selon profils pour des animations commerciales

Management d'équipes de vendeurs (5 collaborateurs en moyenne)

Coaching d'équipes avec entretiens d'évaluations annuels et accompagnement terrain

Gestion de carrières des collaborateurs

Accompagnement du changement en entreprise

Création d'outils de management participatif

Gestion de contrats, de déclarations uniques d'embauches et de plannings



Compétences Commerciales:

Prospection téléphonique en France et à l'international

Formation de force de vente sur techniques de vente active et proactive

Coaching de FDV: fixation d'objectifs chiffrés journaliers/hebdomadaires/mensuels et annuels

Vente de produits finis (abonnements, cartes, confiseries)

Création et gestion de portefeuille de clientèle Gestion de base de données clients

Mise en place d'opérations promotionnelles et d'animations commerciales (sur site et en grandes surfaces)

Etude de marché et de la concurrence

Gestion ponctuelle d'évènementiel







Compétences linguistiques: Anglais et Espagnol courants (TOEIC 810 et un an d'études à l'ESEC Barcelone).



Compétences informatiques: Pack Office sur MAC et PC, Web



Contact mail: vachersandrine@yahoo.fr



Et mes qualités:

Sens du service et des priorités

Tenace

Organisée et méthodique

Dynamique et résistante au stress

Grande capacité de travail

Autonome et également aimant travailler en équipe



