Mathilde MOREAU

Jeune designer, à la recherche d’emploi ou missions ponctuelles.



Fascinée par l’univers de la Joaillerie et la Haute Fantaisie. J’oriente mes créations autour de bijoux, où la rigueur est de mise. Où l’originalité d’une pièce, repose sur un subtil mélange de sensibilité et de savoir faire. D’un naturel curieux et créatif, mon travail s’articule autour de la création de dessin, du concept au prototype. Dont la volonté est de répondre à la demande de la clientèle.

Désireuse d’accroitre mes compétences aussi bien au sein d’une entreprise, qu’en tant que freelance. C’est dans une démarche créative, dans un besoin de partager des émotions, que je vous propose de me contacter pour tous vos projets. Pour qu’ainsi ensemble, nous les fassions naître.



Compétences :

- Analyse de la demande de la clientèle (marque/budget).

- Réalisation de moodboard.

- Propositions graphiques.

- Sélection de la collection (mise en couleur au feutre, gouache, 3D).

- Dessins techniques.

- Maquettes cire.





Mes compétences :

Design

DMA

Dessin

Créatif

Joaillerie

Bijouterie

Création

Luxe

Modélisation 3D