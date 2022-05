Mathilde MOREL ROCHETTE

Après des études dans la communication, la vie m'a montré un autre chemin.

Je suis devenue thérapeute manuelle pour les humains tout d'abord, et puis pour les chevaux.

Je suis installée dans mon cabinet à Annonay dans l'Ardèche. J'y reçoit des personnes sur RDV.

Je me déplace à domicile pour traiter les animaux.

Passionnée par le cheval, sa locomotion et sa manière de nous accompagner dans la vie, je travaille aussi en langage intuitif avec eux.



Mes compétences :

Energétique