Mathilde MURO

Le fil conducteur de mon parcours professionnel est de contribuer à la mise en place d'une stratégie RH qui favorise l'évolution de chaque collaborateur dans le cadre du développement de l'entreprise.



Mon objectif aujourd'hui est de partager et développer mes compétences sur les axes recrutement, intégration, formation et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



Mes différentes expériences en cabinet et en entreprise ont démontré ma capacité à travailler en équipe dans une dynamique positive et orientée résultats et à m'adapter à des environnements complexes et des interlocuteurs multiples et exigeants.



Mes compétences :

Reporting

Droit du travail

Développement commercial

E-sourcing

Fidélisation client

Sourcing international

Recrutement

Sourcing