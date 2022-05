Tony GIORDANO

Dans un environnement économique et social complexe, nous constatons que les entreprises qui réussissent sont celles qui investissent massivement dans leur actifs immatériels.

De la capacité d’innovation à la qualité du suivi clients, de l’évaluation des talents à la mobilisation de chacun autour des projets, le CAPITAL HUMAIN est un facteur clé de succès pour nos entreprises.

Fort de ce constat, d’une rencontre entre des hommes et d’un projet d’entreprise authentique et innovant, nous avons lancé e ressources en 2012 : Cabinet Conseil en RH & Recrutement spécialisé dans les métiers Financiers, comptables & Juridiques.

Toute l'équipe d'e-ressources ainsi que ses partenaires spécialistes du CAPITAL HUMAIN souhaitent partager avec vous son expérience et son expertise RH.



