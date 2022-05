Mathilde NOWAK

Toujours ouverte à tout ce qui m'entoure et qui fait tourner le monde, je viens de créer mon entreprise individuelle "Arts & Communication" , conseillère rédactrice conceptrice en communication, vos photographies adaptées à vos besoins, vos bannières personnalisées, vos articles interactifs, vos réseaux sociaux animés, votre site fait sur mesure.

Durant ces dernières années, je me suis formée dans la conception et la rédaction d'articles, de blogs et le référencement dans les différents moteurs de recherche et les réseaux sociaux, dans le montage photo, je me suis spécialisée dans Photoshop.

Je suis une spécialiste des blogs, je peux créer, animer votre blog, prendre les photos durant un évènement dans l'objectif d'une publication sur votre blog, publier des articles et créer votre site.

Très communicative et ouverte, je reste à votre écoute.

Contactez moi pour tout devis.



Mes compétences :

Art

Blogs

Communication

Littérature

Photographie

Web