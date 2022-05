Mathilde NOWAK

Je suis actuellement en BTSA gestion et protection de la nature à Neuvic en Corrèze en 2ème année.

Je souhaite faire une licence pro pour la rentrée 2017 et pourquoi pas par la suite un Master.

Mon souhait est d'être chargée de mission en biodiversité.

Mon choix d'étude c'est préciser grâce à mes nombreux stages et implications dans différentes structures et associations.

Je suis bientôt titulaire du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs)

Je fais également beaucoup de sport comme l'équitation / Rugby / randonnée..



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Aménagements paysagers

Relationnel

Accueil téléphonique

soins animaliers