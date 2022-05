Forte de deux expériences en qualité d'assistante RH polyvalente, je souhaite développer mon expertise dans les domaines suivants: le recrutement, la gestion administrative, la formation et la paie. Je suis mobile géographiquement et motivée par de nouvelles perspectives professionnelles.



Mes compétences :

Adaptabilité

Curiosité

Ecoute

Rigueur

Sens du contact

Sens du contact et de l'écoute