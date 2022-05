Jeune architecte d'intérieur designer en recherche active. J'ai acquis au fil de mes stages une expérience dans l'architecture tertiaire et commerciale. Si vous êtes une agence créative, dynamique et curieuse, rencontrons nous !







Mes compétences :

Archicad

Dessin

AutoCAD

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Artlantis

Sketch up