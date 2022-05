Titulaire d’un Master 2 en Droit social et maîtrisant la pratique de trois langues étrangères,je suis actuellement à la recherche d'un poste de Juriste en Droit Social.



Motivée, dynamique, travailleuse et autonome, j'ai le sens des responsabilités et suis quelqu'un sur lequel on peut compter. Forte de mes différentes expériences professionnelles en cabinets d'avocats ainsi qu'en entreprise, j'ai acquis une certaine aisance dans la pratique du droit social et souhaiterais mettre à profit mes compétences.



Si mon profil vous intéresse ou pour toute information complémentaire, vous pouvez me laisser un message sur ce site ou me joindre à l'adresse mail suivante : mathilde.ovize@yahoo.fr